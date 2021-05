Oroscopo Ariete, domani 19 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 18 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 19 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete. Cari Ariete, vi attende ancora una buona giornata per questo mercoledì, sempre caratterizzata dalla presenza della Luna nei vostri piani astrali! Grazie, poi, alla congiunzione con Mercurio e Venere, la configurazione promette un gran numero di impegni, ma anche di soddisfazioni dalle piccole e grandi cose della giornata! Non godrete di grandissime energie, a causa dell’opposizione di Marte, ma una grande vitalità e serenità sarà comunque al vostro fianco per sopperire! Qualche novità potrebbe ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 19? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’. Cari, vi attende ancora una buona giornata per questo mercoledì, sempre caratterizzata dalla presenza della Luna nei vostri piani astrali! Grazie, poi, alla congiunzione con Mercurio e Venere, la configurazione promette un gran numero di impegni, ma anche di soddisfazioni dalle piccole e grandi cose della giornata! Non godrete di grandissime energie, a causa dell’opposizione di Marte, ma una grande vitalità e serenità sarà comunque al vostro fianco per sopperire! Qualche novità potrebbe ...

