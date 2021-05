Open Fiber in campo per digitalizzare le scuole italiane (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Open Fiber è scesa in campo per la digitalizzazione della scuola italiana: la sua rete in fibra ottica ha già raggiunto oltre 10.500 Istituti su tutto il territorio nazionale. “Anticipando il Piano Italia 1 Giga sul quale sta lavorando il governo abbiamo già cablato oltre 10.500 scuole su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di garantire a quanti più possibile il diritto allo studio nella scuola del futuro che sarà sempre più digitale”, sottolinea il Direttore marketing e commerciale di Open Fiber, Simone Bonannini, aggiungendo “siamo certi che, grazie alle risorse pubbliche e con il contributo della nostra rete, sempre più scuole potranno garantire un efficace utilizzo degli strumenti tecnologici a favore della formazione dei nostri ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) –è scesa inper la digitalizzazione della scuola italiana: la sua rete in fibra ottica ha già raggiunto oltre 10.500 Istituti su tutto il territorio nazionale. “Anticipando il Piano Italia 1 Giga sul quale sta lavorando il governo abbiamo già cablato oltre 10.500su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di garantire a quanti più possibile il diritto allo studio nella scuola del futuro che sarà sempre più digitale”, sottolinea il Direttore marketing e commerciale di, Simone Bonannini, aggiungendo “siamo certi che, grazie alle risorse pubbliche e con il contributo della nostra rete, sempre piùpotranno garantire un efficace utilizzo degli strumenti tecnologici a favore della formazione dei nostri ...

