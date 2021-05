Omotransfobia, la destra non si arrende: pronto il testo “anti-Zan” per affossare la legge (Di martedì 18 maggio 2021) La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli presenteranno in Commissione Giustizia una proposta alternativa al Ddl Zan insieme al leader della Lega Matteo Salvini e ai centristi Paola Binetti e Gaetano Quagliariello. Il Pd e il M5S credevano di averla spuntata quando durante la discussione del disegno di legge in Commissione Giustizia non erano state affiancate altre proposte al testo principale come minacciato da Lega e Fratelli d’Italia, ma in occasione della nuova riunione in programma oggi il centrodestra vuole proporre, in tre articoli, di inasprire le pene per le discriminazioni “per etnia, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità” cancellando il “genere”, di intervenire sull’articolo 61 del codice penale e di estendere anche all’età il raggio d’azione. Il fronte conservatore chiede che la ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021) La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli presenteranno in Commissione Giustizia una proposta alternativa al Ddl Zan insieme al leader della Lega Matteo Salvini e ai centristi Paola Binetti e Gaetano Quagliariello. Il Pd e il M5S credevano di averla spuntata quando durante la discussione del disegno diin Commissione Giustizia non erano state affiancate altre proposte alprincipale come minacciato da Lega e Fratelli d’Italia, ma in occasione della nuova riunione in programma oggi il centrovuole proporre, in tre articoli, di inasprire le pene per le discriminazioni “per etnia, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità” cancellando il “genere”, di intervenire sull’articolo 61 del codice penale e di estendere anche all’età il raggio d’azione. Il fronte conservatore chiede che la ...

