Omotransfobia, il Ddl Zan e la proposta del centrodestra verranno trattate insieme. Il Pd: «Forzatura istituzionale» (Di martedì 18 maggio 2021) È sempre più ostacolato il percorso del ddl Zan, la proposta di legge contro l'omotransofobia in esame alla Commissione Giustizia di Palazzo Madama. Poco prima dell'incontro di oggi, 18 maggio, tra i 25 senatori membri dell'organo competente per i disegni di legge che intervengono in materia civile e penale, l'europarlamentare leghista Simona Baldassarre ha alzato i toni della discussione accusando la Regione Lazio di aver introdotto il ddl Zan «già tra i banchi delle scuole. La Regione ritiri subito le linee guida», ha affermato, spiegando che tali disposizioni introdurrebbero «la teoria gender nelle scuole di ogni ordine e grado, indottrinando i bambini, sottraendo il primato dell'educazione alle famiglie». Ma era solo il preludio alle polemiche che accompagnano la discussione nella seconda commissione permanente a Palazzo Madama, il cui presidente ha decretato ...

