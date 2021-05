Omotransfobia | centrodestra si ricompatta per fare ostruzionismo e spinge la sua legge in parallelo al ddl Zan Chieste 200 audizioni

(Di martedì 18 maggio 2021) Ildi governo (Lega e Forza Italia) e Fdi di nuovo compatti peral disegno dicontro l’in Senato. Oggi la commissione Giustizia, esattamente il giorno dopo la giornata internazionale contro omofobia e transfobia, si è riunita per discutere del ddl Zan e non ha votato sul disgiungimento dal disegno dipresentato dalRonzulli-Salvini. Questo significa che i due testi dovranno essere esaminati insieme. Una scelta che potrebbe rallentare il disegno diZan già approvato alla Camera e in attesa dell’ultimo via libera del Senato. Sempre oggi, il presidente del Carroccio Andrea Ostellari, ha fatto sapere di aver ricevuto 200 proposte di audizione: una richiesta sproporzionata visto ...

Sullaha ottenuto un po' di clamore ma suscitato anche manifestazioni contrarie e ... dall'opposizione, gli rosicchia l'elettorato e, in caso di vittoria del, potrebbe essere ..., la destra non si arrende: pronto il testo "anti - Zan" per affossare la legge La ... ma in occasione della nuova riunione in programma oggi ilvuole proporre, in tre articoli,...Non c'è alcun riferimento, sia pur velato, al ddl Zan, in acerba discussione in commissione Giustizia al Senato. Dal Nazareno fanno sapere che «ogni operazione diversa, da qualunque parte arrivi, è un ...Omotransfobia, la destra non si arrende: pronto il testo “anti-Zan” per affossare la legge. La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli presenteranno in Commissione Giustizia ...