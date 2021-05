Omofobia | Malpezzi | ' lavoriamo per approvare in tempi certi ddl Zan Camera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - “Il gruppo dei senatori del Partito Democratico è impegnato adil testo del DDL Zan uscito dallaper dare al Paese una legge di civiltà che aspetta da 25 anni. Per questo, in Commissione giustizia, lavorerà per evitare qualsiasi manovra ostruzionistica, si opporrà all'unificazione strumentale dei testi e chiederàdi discussione e per l'approdo in aula”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona, avvicinata dai giornalisti prima della riunione della commissione Giustizia del Senato.