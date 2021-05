Omicidio Avellino | legali di Elena rinunciano all’incarico

(Di martedì 18 maggio 2021) Hanno rinunciatodi fiducia diGioia, la 18enne resasi mandante nell’del padre Aldo poche settimane fa. Esecutore materiale il fidanzato della giovane, Giovanni Limata. I due attualmente si trovano in carcere, e rischiano l’ergastolo. Tuttavia sono ancora tanti i punti da chiarire sulla vicenda. Per la famiglia di Giovanni, il ragazzo è stato manipolato. Per la famiglia di, è stata lei ad essere plagiata da lui. Vi è ancora da chiarire da chi sia dunque partita davvero l’iniziativa e le indagini attualmente in corso sono dirette verso questo senso. Ricordiamo che Aldo Gioia è stato ucciso nella sua abitazione dopo una lite con la figliaa causa della sua relazione con Giovanni Limata. Il padre, infatti, non acconsentiva a tale ...

Avellino – Continua il lavoro della Procura della Repubblica di Avellino per l'omicidio di Aldo Gioia. Nelle scorse ore il magistrato ha disposto degli accertamenti irripetibili sull'arma. Nel frattem ...Elena Gioia si tiene in contatto con sua madre, le scrive lettere dal carcere di Bellizzi Irpino, e quando le è concesso le parla anche in videochiamata. Elena, come il suo fidanzato Giovanni Limata, ...