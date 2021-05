Offerta di 9 miliardi di dollari di Amazon per la Mgm

(Di martedì 18 maggio 2021) Il colosso dell’e-commerceavrebbe offerto 9diper acquisire la storica casa di produzione cinematografica MGM (Getty Images), il gigante dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo è in trattative per acquisire la società cinematografica e televisiva MGM per circa 9di(7.4di euro). Le trattative, secondo quanto riporta Bloomberg, sarebbe in corso da diverse settimane e a condurle sarebbero il capo diTv, Mike Hopkins, e il Presidente di Mgm Kevin Ulrich. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Calciomercato Juventus, indizio social sul futuro di Cristiano Ronaldo – VIDEO La MGM (Metro Goldwyn Mayer) vanta un catalogo di oltre 4000 film tra i quali i ...

Un'operazione dal valore di circa 9 miliardi di dollari (7,4 miliardi di euro), che permetterebbe all'azienda di Jeff Bezos di rafforzare ancora l'offerta di Prime Video. Le trattative, secondo quanto riporta Bloomberg, sarebbe in corso da diverse settimane. Amazon sarebbe interessata all'acquisto del colosso MGM per mettere le mani sul suo catalogo di 4.000 film, le trattative sarebbero in corso. Amazon starebbe cercando di espandere la sua presenza a Hollywood.