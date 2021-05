Nuovo decreto | l?Italia verso la normalità | coprifuoco dalle 23 da domani | zona bianca in sei regioni

(Di martedì 18 maggio 2021) Così come aveva promesso, Mario Draghi continua il percorso «graduale, in base al rischio ragionato, dell?Italia che riapre». Nonostante le bizze di Matteo Salvini, il...

Giammarco Oberto Il coprifuoco scivola di un'ora, già da questa sera. E quando comincerà l'estate, il 21 giugno, finirà nell'album dei ricordi (brutti). È lo snodo chiave delaperture, approvato ieri sera dal consiglio dei ministri. Una firma che è stata poco più di una formalità, perch le linee guida le aveva già dettate Draghi nel corso della cabina di ..., coprifuoco e riaperture: le ultime notizie Il calendario: da mercoledì coprifuoco alle 23, novità per le palestre, sospese le discoteche Quarantena dai Paesi Ue per chi entra in Italia:...Il Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 17 maggio 2021, alle ore 19.10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario ...Una serie di riaperture contraddistingue il Veneto che torna in 'zona bianca'. Allo studio anche una modifica per portare il pass ad una validità di nove mesi.