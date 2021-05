Nuovo decreto - legge e nuovo calendario riaperture | con l' estate niente più coprifuoco

Advertising

sole24ore : Abolizione del coprifuoco in tre step: spostamento alle ore 23 dal 19 maggio e a mezzanotte dal 7 giugno, eliminazi… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il governo Draghi accelera: già oggi la discussione sul decreto con nuove aperture - Agenzia_Ansa : Coprifuoco, riaperture e cambi di zone: le novita' del nuovo decreto #ANSA VIDEOGRAFICA - rmm2000 : L’Italia riapre: coprifuoco alle 23 da domani, palestre aperte dal 24, ristoranti al chiuso dal 1° giugno. Il calen… - infoitinterno : Nuovo decreto riaperture Covid: cosa cambia da domani -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

... peraltro, comprende anche un'altra tappa: ilSostegni bis , che con il Recovery ha un collegamento diretto visto che 5 miliardi sui 40 discostamento di bilancio con cui è finanziato ...Il bonus Irpef è stato introdotto con il- legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con ... Infatti ilbonus fiscale è di 100 euro al mese per dodici mesi per tutti i redditi imponibili ...La Sardegna si avvia a tornare in zona bianca Covid a partire dal primo giugno. Il Governo è infatti pronto a introdurre un decreto che fissa nuovi parametri per il sistema a col ...Sembrava fosse arrivata la fine della storia d'amore tra Andrea Di Carlo e Arisa, ma la foto postata dopo la finale di Amici dice il contrario ...