Nuovo decreto Covid punto per punto: le novità per maggio/giugno (Di martedì 18 maggio 2021) E’ stato approvato il Nuovo decreto Covid che sarà in vigore per le prossime settimane. Il primo importante cambiamento arriverà nelle prossime ore: stop al coprifuoco alle 22, si slitta un’ora avanti. Questo permetterà alle persone di muoversi più facilmente, di poter fare cose con più calma: da un gelato a una passeggiata passando per la cena, respirando una nuova aria di lento ritorno alla normalità. Non senza dimenticare, chiaramente, che il virus circola e che basta anche una sola piccola distrazione per contagiarsi. Ma vediamo punto per punto quelle che sono le novità di maggio/giugno che non riguardano solo il coprifuoco ma anche delle nuove riaperture. decreto Covid ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 maggio 2021) E’ stato approvato ilche sarà in vigore per le prossime settimane. Il primo importante cambiamento arriverà nelle prossime ore: stop al coprifuoco alle 22, si slitta un’ora avanti. Questo permetterà alle persone di muoversi più facilmente, di poter fare cose con più calma: da un gelato a una passeggiata passando per la cena, respirando una nuova aria di lento ritorno alla normalità. Non senza dimenticare, chiaramente, che il virus circola e che basta anche una sola piccola distrazione per contagiarsi. Ma vediamoperquelle che sono lediche non riguardano solo il coprifuoco ma anche delle nuove riaperture....

