Nuovo decreto, coprifuoco, centri commerciali, palestre e piscine: le date delle riaperture da maggio a luglio. Zona bianca: ecco cosa cambia (Di martedì 18 maggio 2021) Prima lo slittamento del coprifuoco, poi la riapertura dei centri commerciali nel weekend e, infine, quella delle palestre al chiuso. L'accelerazione per la ripartenza dell'Italia alla fine... Leggi su ilmattino (Di martedì 18 maggio 2021) Prima lo slittamento del, poi la riapertura deinel weekend e, infine, quellaal chiuso. L'accelerazione per la ripartenza dell'Italia alla fine...

sole24ore : Abolizione del coprifuoco in tre step: spostamento alle ore 23 dal 19 maggio e a mezzanotte dal 7 giugno, eliminazi… - Agenzia_Ansa : Coprifuoco, riaperture e cambi di zone: le novita' del nuovo decreto #ANSA VIDEOGRAFICA - Corriere : ?? Bar, ristoranti, palestre, piscine, matrimoni (con green pass): tutte le date del nuovo decreto - Mariang47614228 : RT @IlZebraapois: Siamo talmente liberi con il nuovo Decreto che in tutti gli eventi praticamente occorre il green pass.Quindi o vaccinati… - infoitinterno : Entra in vigore il nuovo decreto legge sulle riaperture: slitta subito il coprifuoco | Tutte le novità -