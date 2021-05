Nuovo decreto: coprifuoco alle 23 da domani, zona bianca in sei regioni. Italia verso la normalità (Di martedì 18 maggio 2021) Così come aveva promesso, Mario Draghi continua il percorso «graduale, in base al rischio ragionato, dell?Italia che riapre». Nonostante le bizze di Matteo Salvini, il... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 18 maggio 2021) Così come aveva promesso, Mario Draghi continua il percorso «graduale, in base al rischio ragionato, dell?che riapre». Nonostante le bizze di Matteo Salvini, il...

Advertising

sole24ore : Abolizione del coprifuoco in tre step: spostamento alle ore 23 dal 19 maggio e a mezzanotte dal 7 giugno, eliminazi… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il governo Draghi accelera: già oggi la discussione sul decreto con nuove aperture - Agenzia_Ansa : Coprifuoco, riaperture e cambi di zone: le novita' del nuovo decreto #ANSA VIDEOGRAFICA - occhio_notizie : Da oggi entra in vigore il nuovo #decreto sulle #riaperture Tutte le novità ???? - ModenaToday : Il coprifuoco slitta alle 23, ok al programma delle riaperture -