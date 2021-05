Nuova truffa online | sottratti soldi e dati personali L’allarme riguardo al falso sondaggio sul vaccino Pfizer

(Di martedì 18 maggio 2021) I ricercatori del Bitdefender Antispam Lab mercoledì hanno lanciatosu unache da a aprile ad oggi avrebbe già colpito migliaia di persone. Si tratterebbe di unsulche itori utilizzano per sottrarre denaro e. Un ennesimo raggiro informatico che cavalca l’onda del Covid-19. Maggiormente colpiti sarebbero gli utenti Usa, destinatari al 69,98%, ma tra le aree molto interessate figurano anche nazioni europee come “Irlanda (12,39%), Svezia (3,40%), Danimarca (3,23%), Regno Unito (1,28%) e Germania (1,15%)”. L’origine degli attacchi sembra provenire al 49,75% dai Paesi Bassi, al 25,08% dagli Stati Uniti e al 23,36% dalla Germania. (Continua ...

Advertising

avvvitalemario : Falsi sondaggi sui vaccini: ecco come funziona la nuova truffa online - VerdiVeneto : RT @SLMelpignano: Questa mattina nuova puntata di Mi Manda Rai Tre. Sarà nuovamente collegato l'avvocato Massimo Melpignano, (delegato dell… - KonsumerItalia : RT @SLMelpignano: Questa mattina nuova puntata di Mi Manda Rai Tre. Sarà nuovamente collegato l'avvocato Massimo Melpignano, (delegato dell… - SLMelpignano : Questa mattina nuova puntata di Mi Manda Rai Tre. Sarà nuovamente collegato l'avvocato Massimo Melpignano, (delegat… - vercingetorice1 : In Italia continuano gli arresti di iscritti a FDI:truffa,mafia,danni contro l’erario i più gettonati,in EU la Le P… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova truffa

Tiscali.it

L'allarme è stato lanciato dalla società di sicurezza Bitdefender , che descrive la dinamica della: si riceve una e - mail fasulla che invita a partecipare ad un questionario per fornire ...Nei casi dinon aggravata, il nostro codice non prevede l'applicazione di misure di custodia ... durante lo scalo, per fare perdere le sue tracce e per costruirsi unavita con un'altra ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid Lombardia, Moratti: 'Con queste forniture tutti vaccinati entro 30 agosto'. DIRETTA ...PALERMO – La Procura della Repubblica di Palermo ha disposto un sequestro preventivo per equivalente di 90.000 euro. A tanto ammonta il finanziamento a fondo perduto che il titolare di un lido di Isol ...