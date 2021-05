NUOVA MINACCIA | “Accesso completato con successo | tutti i dati del vostro dispositivo sono stati copiati Leggi le istruzioni all’interno”

Leggi su analisideirischinformatici

(Di martedì 18 maggio 2021)richiesta di estorsione dal titolo “condelle.”, oggetto della email che arriva sulla vostra posta elettronica. Se non pagate la cifra richiesta in BITCOIN il finto hackerdi pubblicare unvideo inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate e di inviarlo ai vostri contatti per distruggere la vostra reputazione. Fate attenzione a non cadere nella truffa. La mail è da cestinare. Più sotto trovare il contenuto del finto messaggio … Buongiorno! Questo e l’ultimo avvertimento. Il ...