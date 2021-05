Nuoto: Europei, Quadarella si conferma campionessa negli 800 metri (Di martedì 18 maggio 2021) Budapest, 18 mag. -(Adnkronos) - Simona Quadarella si conferma campionessa europea degli 800 stile libero. Nella vasca della Duna Arena di Budapest la 22enne romana si impone con il tempo di 8'20"23 davanti alle russe Anastasia Kirpichnikova (8'21"86) e Anna Egorova (8'26"56). Quinta l'altra azzurra Martina Rita Caramignoli (8'29"81). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Budapest, 18 mag. -(Adnkronos) - Simonasieuropea degli 800 stile libero. Nella vasca della Duna Arena di Budapest la 22enne romana si impone con il tempo di 8'20"23 davanti alle russe Anastasia Kirpichnikova (8'21"86) e Anna Egorova (8'26"56). Quinta l'altra azzurra Martina Rita Caramignoli (8'29"81).

