Nuoto, Europei Budapest 2021: Simona Quadarella oro negli 800 stile libero (Di martedì 18 maggio 2021) Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro negli 800 metri stile libero femminili agli Europei di Budapest 2021. Partenza con il botto nella seconda giornata di finali in corsia per la spedizione azzurra, con Quadarella che ha dominato dall’inizio alla fine: 8.20.23 il tempo della campionessa azzurra, che ha preceduto le due russe Kirpichnikova ed Egorova. In ombra invece Martina Rita Caramignoli, che termina in quinta posizione e manca l’appuntamento con un podio non impossibile. LA SECONDA GIORNATA: FINALI IN DIRETTA (LIVE) Un po’ di delusione invece per Nicolò Martinenghi, che chiude al quinto posto la finale dei 100 rana maschili che vedono l’ennesimo oro del fenomeno britannico Adam Peaty. Tanta fatica nella seconda vasca per ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021)ha vinto la medaglia d’oro800 metrifemminili aglidi. Partenza con il botto nella seconda giornata di finali in corsia per la spedizione azzurra, conche ha dominato dall’inizio alla fine: 8.20.23 il tempo della campionessa azzurra, che ha preceduto le due russe Kirpichnikova ed Egorova. In ombra invece Martina Rita Caramignoli, che termina in quinta posizione e manca l’appuntamento con un podio non impossibile. LA SECONDA GIORNATA: FINALI IN DIRETTA (LIVE) Un po’ di delusione invece per Nicolò Martinenghi, che chiude al quinto posto la finale dei 100 rana maschili che vedono l’ennesimo oro del fenomeno britannico Adam Peaty. Tanta fatica nella seconda vasca per ...

