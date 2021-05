Nuoto, Europei Budapest 2021: i risultati gara per gara (Di martedì 18 maggio 2021) Al via gli Europei di Nuoto di Budapest 2021. Nuoto sincronizzato, Nuoto di fondo, il Nuoto in vasca attesissimo e i tuffi: è tutto pronto per le due settimane di grandissimi eventi con la competizione continentale che cade a poche settimane ormai dalle Olimpiadi. Impegnati i più forti atleti del Vecchio Continente, andiamo allora a scoprire quali sono tutti i risultati gara per gara nel nostro speciale aggiornato costantemente. ITALIANI IN gara DI OGGI IL MEDAGLIERE LUNEDI’ 10 MAGGIO Nuoto sincronizzato Solo libero qualificazioni 1. Varvara Subbotina (Rus): 95.6000 2. Marta Fiedina (Ukr): 92.7667 3. Evangelia Platanioti (Gre): ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Al via glididisincronizzato,di fondo, ilin vasca attesissimo e i tuffi: è tutto pronto per le due settimane di grandissimi eventi con la competizione continentale che cade a poche settimane ormai dalle Olimpiadi. Impegnati i più forti atleti del Vecchio Continente, andiamo allora a scoprire quali sono tutti ipernel nostro speciale aggiornato costantemente. ITALIANI INDI OGGI IL MEDAGLIERE LUNEDI’ 10 MAGGIOsincronizzato Solo libero qualificazioni 1. Varvara Subbotina (Rus): 95.6000 2. Marta Fiedina (Ukr): 92.7667 3. Evangelia Platanioti (Gre): ...

ItaliaTeam_it : Altre due medaglie agli Europei! ????? Nelle 25 km di nuoto di fondo argento ?? nella gara maschile per Matteo Furla… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD ITALIANO NEI 100 SL PER MIRESSI L'azzurro ha nuotato in 47''74 la 1^ frazione della… - sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - borntolovebike : sto perdendo gli europei di nuoto :( - CIPnotizie : L'Italia del nuoto paralimpico vola sull'acqua di Funchal. Gli azzurri della @FINPARALIMPICO Paralimpico guidano i… -