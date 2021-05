Nuoto, Europei 2021: Quadarella-Caramignoli e Martinenghi per le medaglie, l’esordio complicato di Pilato e il ritorno di Paltrinieri (Di martedì 18 maggio 2021) Ammettiamolo, la prima giornata degli Europei 2021 di Nuoto non è stata all’altezza delle aspettative. Una delle gare su cui si puntava maggiormente, i 400 stile libero maschili, non ha portato quelle medaglie che si attendevano. Le controprestazioni di Gabriele Detti e di Marco De Tullio, pur carichi di lavoro per arrivare al 100% alle Olimpiadi di Tokyo, non rientravano nelle previsioni. Per questo, l’obiettivo è quello di iniziare ad arricchire in maniera importante il medagliere che, per quanto concerne il Nuoto in corsia, può contare solo sul bronzo della staffetta 4×100 stile libero maschile. Quadarella-Caramignoli E Martinenghi PER LE medaglie Fari puntati nel pomeriggio sulla Finale degli 800 stile libero ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Ammettiamolo, la prima giornata deglidinon è stata all’altezza delle aspettative. Una delle gare su cui si puntava maggiormente, i 400 stile libero maschili, non ha portato quelleche si attendevano. Le controprestazioni di Gabriele Detti e di Marco De Tullio, pur carichi di lavoro per arrivare al 100% alle Olimpiadi di Tokyo, non rientravano nelle previsioni. Per questo, l’obiettivo è quello di iniziare ad arricchire in maniera importante ilre che, per quanto concerne ilin corsia, può contare solo sul bronzo della staffetta 4×100 stile libero maschile.PER LEFari puntati nel pomeriggio sulla Finale degli 800 stile libero ...

ItaliaTeam_it : Altre due medaglie agli Europei! ????? Nelle 25 km di nuoto di fondo argento ?? nella gara maschile per Matteo Furla… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD ITALIANO NEI 100 SL PER MIRESSI L'azzurro ha nuotato in 47''74 la 1^ frazione della… - sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - SwimmerShopit : RT @SwimmerShopit: Nuoto: Cronaca Sintetica degli Europei (oltre Paltrinieri) - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Il genovese Francesco #Bocciardo conquista un Oro e un Argento nella 1a giornata degli #Europei di #Nuoto Paralimpico in… -