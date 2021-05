Nuoto, Europei 2021. Nicolò Martinenghi: “Stavo male in acqua, sono molto rammaricato” (Di martedì 18 maggio 2021) Nicolò Martinenghi si è dovuto accontentare del quinto posto nella finale dei 100 metri rana negli Europei di Nuoto di Budapest, in Ungheria. Il 21enne varesino, che ha avuto accesso all’ultimo atto con il secondo tempo assoluto, era partito a ritmi alti per tenere il passo di Adam Peaty, poi vincitore, e al bielorusso Ilya Shymanovich, ma si è sgonfiato subito dopo la virata, non resistendo ai ritorni di Arno Kamminga, secondo, e James Wilby, terzo. Il suo 58.97 è lontano dai suoi standard; addirittura negli ultimi 50 metri è risultato il più lento in vasca, chiudendo in 32” netti. Intervistato dai microfoni della Rai, Martinenghi non cerca scuse: “Mi spiace molto, mi sentivo molto male in acqua. Purtroppo si è dimostrata una gara ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021)si è dovuto accontentare del quinto posto nella finale dei 100 metri rana neglididi Budapest, in Ungheria. Il 21enne varesino, che ha avuto accesso all’ultimo atto con il secondo tempo assoluto, era partito a ritmi alti per tenere il passo di Adam Peaty, poi vincitore, e al bielorusso Ilya Shymanovich, ma si è sgonfiato subito dopo la virata, non resistendo ai ritorni di Arno Kamminga, secondo, e James Wilby, terzo. Il suo 58.97 è lontano dai suoi standard; addirittura negli ultimi 50 metri è risultato il più lento in vasca, chiudendo in 32” netti. Intervistato dai microfoni della Rai,non cerca scuse: “Mi spiace, mi sentivoin. Purtroppo si è dimostrata una gara ...

