Nuoto, Europei 2021: Nicolò Martinenghi solo quinto nella Finale dei 100 rana vinta da Peaty. Pinzuti 7° (Di martedì 18 maggio 2021) Una delusione. Nicolò Martinenghi non mantiene le promesse e non centra un podio che sembrava suo in questi Europei 2021 di Nuoto. L'azzurro, secondo tempo delle semifinali, ha concluso solo al quinto posto la Finale dei 100 rana. Nelle due vasche il lombardo non ha trovato il ritmo giusto fin dal prima bracciata, anche se il passaggio nei primi 50 metri è stato più che buono (26?94). nella seconda parte un crollo verticale negli ultimi 20 metri che lo ha portato a un crono di 58?94, mezzo secondo peggio della prestazione ottenuta nel penultimo atto. Qualcosa andrà rivisto dal nuotatore azzurro e dal suo tecnico Marco Pedoja, ma parlare di controprestazione è assolutamente pertinente. Rispetta invece i pronostici Adam ...

