Nuoto | Europei 2021 | l’Italia conquista l’argento nella 4×200 mista Federica Pellegrini poderosa

Advertising

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - repubblica : Nuoto, Europei: Quadarella a caccia di una medaglia, Paltrinieri torna in piscina. Pilato fuori - Coninews : Ale si migliora ancora! ?? Nelle semifinali dei 100 sl degli Europei di #Budapest2021 Alessandro #Miressi porta il… - deanna_neri : Quadarella oro agli Europei di nuoto negli 800 stile libero, staffetta 4x200 mista (con Pellegrini) d’argento - CorriereCitta : Europei nuoto, Quadarella oro negli 800 sl donne -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

NUOTO UNO STILE DI VITA

Alcuni sono arrivati a, approfittando della bassa marea. Uno non ce l'ha fatta. Secondo l'ultimo aggiornamento ... Anche oggi però il dossier non diventa prioritario per i vertici, al di là ...Ancora una gioia per ilitaliano agliacquatici di Budapest 2021 , che tra i finalisti dei 100 metri stile libero vedrà il 22enne torinese Alessandro Miressi .Non delude Simona Quadarella. L’azzurra, regina del mezzofondo italiano, sale sul gradino più alto del podio negli 800 stile libero agli Europei di Budapest. La romana conferma così il titolo di Glasg ...Medaglia d’argento per l’Italia agli Europei di nuoto 2021 in corso di svolgimento a Budapest in Ungheria. Stefano Ballo, Stefano DiCola, Federica Pellegrini e Margherita Panz ...