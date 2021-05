Nuoto | Europei 2021 | Kliment Kolesnikov insaziabile e nuovo record del mondo nella Finale dei 50 dorso Sabbioni 8°

Leggi su oasport

(Di martedì 18 maggio 2021) E sono due. Il russovuol rafforzare la propria candidatura a personaggio neglidia Budapest (Ungheria).del 50uomini il nativo di Mosca ha lasciato tutti a bocca aperta per la progressione nell’unica vasca. La sua progressione infinita è stata sublimata da un tocco alla piastra valso undel: ieri aveva siglato il crono di 23?93, oggi siamo arrivati a 23?80. Straordinario il russo, anche per i distacchi inflitti, tenuto conto del secondo posto del rumeno Robert-Andrei Glinta (24?42) e dello spagnolo Gonzalez De Oliveira (24?47). Poco da fare per Simoneche in una gara che non sente sua è giunto ...