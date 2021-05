Nuoto, Europei 2021: il medagliere. Italia seconda alle spalle della Russia (Di martedì 18 maggio 2021) Da lunedì 10 a domenica 23 maggio si terranno a Budapest, in Ungheria, gli Europei di Nuoto: nella prima settimana spazio a Nuoto artistico, tuffi e Nuoto di fondo, mentre nella seconda settimana si disputeranno le gare del Nuoto in corsia. Di seguito il medagliere generale degli Europei di Nuoto e quelli relativi alle singole discipline. medagliere GENERALE Europei Nuoto BUDAPEST 2021 # Nazione O A B T. 1 Russia 13 5 6 24 2 Italia 6 5 8 19 3 Ucraina 5 4 2 11 4 Germania 5 2 4 11 5 Gran Bretagna 3 6 2 11 6 Francia 2 3 2 7 7 Paesi ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Da lunedì 10 a domenica 23 maggio si terranno a Budapest, in Ungheria, glidi: nella prima settimana spazio aartistico, tuffi edi fondo, mentre nellasettimana si disputeranno le gare delin corsia. Di seguito ilgenerale deglidie quelli relativisingole discipline.GENERALEBUDAPEST# Nazione O A B T. 113 5 6 24 26 5 8 19 3 Ucraina 5 4 2 11 4 Germania 5 2 4 11 5 Gran Bretagna 3 6 2 11 6 Francia 2 3 2 7 7 Paesi ...

