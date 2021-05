Nuoto | Europei 100 SL | Miressi in finale con record italiano

Advertising

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - repubblica : Nuoto, Europei: Quadarella a caccia di una medaglia, Paltrinieri torna in piscina. Pilato fuori - Coninews : Ale si migliora ancora! ?? Nelle semifinali dei 100 sl degli Europei di #Budapest2021 Alessandro #Miressi porta il… - Alessan04138070 : RT @virginiaraggi: Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest. Una v… - marcellone8 : RT @virginiaraggi: Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest. Una v… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

NUOTO UNO STILE DI VITA

Ancora una gioia per ilitaliano agliacquatici di Budapest 2021 , che tra i finalisti dei 100 metri stile libero vedrà il 22enne torinese Alessandro Miressi .Tra questi c'è Gregorio Paltrinieri , il nuotatore che cerca l'impossibile - trionfare all'Olimpiade di Tokyo nelle acque libere e in piscina -, aglifin qui tre ori neldi fondo , ...Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest. L'azzurra ha nuotato in 8'20"23, secondo crono mondiale stagionale, precedendo le due rus ...Sempre lei, meravigliosamente lei, Simona Quadarella. Gli 800 stile libero femminili aprono la seconda giornata degli europei di Budapest e con loro Simona ...