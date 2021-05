Nuoto | Benedetta Pilato | “Avevo un po’ di ansia Ci sarà tempo per dimostrare che merito il posto a Tokyo”

(Di martedì 18 maggio 2021)ha stampato il terzonelle odierne qualificazioni dei 100 metri rana degli Europei 2021 di. Tuttavia, ciò non è bastato alla nuotatrice azzurra per strappare il pass per la prossima fase, poiché si qualificano solo le prime due di ogni nazione e Arianna Castiglioni e Martina Carraro, rispettivamente prima e seconda, hanno saputo fare meglio rispetto a lei. La prova della azzurra, che ricordiamo essere al debutto a un Europeo in vasca lunga, ad ogni modo, resta ampiamente positiva. Nessuna, al di fuori delle altre italiane, è stata capace di fare unmigliore del suo 1’06?34. Purtroppo, però,paga un regolamento quantomai discutibile. Queste le dichiarazioni rilasciate, dopo la gara, da: ...

... dove infatti sta cominciando la diretta della seconda giornata delin corsia. Finali e ... Ad esempio siamo curiosi di vedere in acqua nei 100 rana femminiliPilato e Martina Carraro, ...... Il programma della gare di oggi 18 maggio agli Europei didi Budapest Dalle 10.00 100 stile ... Manuel Frigo 100 rana donne batterie: Martina Carraro, Arianna Castiglioni,Pilato 200 ...Benedetta Pilato ha stampato il terzo tempo nelle odierne qualificazioni dei 100 metri rana degli Europei 2021 di nuoto. Tuttavia, ciò non è bastato alla nuotatrice azzurra per strappare il pass per l ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO, FONDO, TUFFI E ARTISTICO STEFANO MORINI SPIEGA IL FLOP DI GABRIELE DETTI NEI 400 SL 9.47: Ci saranno le star azzurre Ben ...