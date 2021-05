Nonostante la pandemia molti ospedali negli USA continuano a portare in tribunale i pazienti che non possono permettersi le cure (Di martedì 18 maggio 2021) La pandemia non è riuscita a mettere un freno ad alcune delle pratiche più aggressive del sistema sanitario degli Stati Uniti, dove milioni di persone si trovano ancora ad affrontare spese mediche “catastrofiche” Nonostante le riforme degli ultimi anni. Nell’ultimo anno infatti, una delle principali catene di ospedali del paese ha continuato a portare in tribunale i propri ex pazienti, chiedendo di rimborsare somme che in alcuni casi hanno superato i 100.000 dollari. Lo ha riportato CNN, rivelando come Community Health Systems (CHS), che controlla 84 ospedali in tutto il paese, ha aperto circa 19.000 cause nei confronti dei propri ex pazienti da marzo 2020. Questo Nonostante gli appelli lanciati dalle amministrazioni di diversi stati ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021) Lanon è riuscita a mettere un freno ad alcune delle pratiche più aggressive del sistema sanitario degli Stati Uniti, dove milioni di persone si trovano ancora ad affrontare spese mediche “catastrofiche”le riforme degli ultimi anni. Nell’ultimo anno infatti, una delle principali catene didel paese ha continuato aini propri ex, chiedendo di rimborsare somme che in alcuni casi hanno superato i 100.000 dollari. Lo ha riportato CNN, rivelando come Community Health Systems (CHS), che controlla 84in tutto il paese, ha aperto circa 19.000 cause nei confronti dei propri exda marzo 2020. Questogli appelli lanciati dalle amministrazioni di diversi stati ...

