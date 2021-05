"Non usate quelle stoviglie", rischio ustione: clamoroso, il prodotto ritirato da Ikea | Guarda (Di martedì 18 maggio 2021) Scatta il richiamo dal mercato di una celebre serie di piatti, ciotole e tazze dell'Ikea, quelli a marchio Heosik e Talrika. Un richiamo diffuso dall'azienda perché "questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi". Insomma, rischio-ustione. Le due linee soggette al richiamo, come riporta ilfattoalimentare.it, comprendono ciotole, ciotoline, piatti piani, fondi e tripartiti e tazze in plastica Pla da fonti rinnovabili, per un totale di nove prodotti diversi. Da par suo, la catena di arredamento svedese, fa sapere che "sono stati segnalati dei casi di rottura dei prodotti”, nonostante tutti i “prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti”. “Per questo, – aggiunge Ikea – in via precauzionale, stiamo ritirando dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Scatta il richiamo dal mercato di una celebre serie di piatti, ciotole e tazze dell', quelli a marchio Heosik e Talrika. Un richiamo diffuso dall'azienda perché "questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi". Insomma,. Le due linee soggette al richiamo, come riporta ilfattoalimentare.it, comprendono ciotole, ciotoline, piatti piani, fondi e tripartiti e tazze in plastica Pla da fonti rinnovabili, per un totale di nove prodotti diversi. Da par suo, la catena di arredamento svedese, fa sapere che "sono stati segnalati dei casi di rottura dei prodotti”, nonostante tutti i “prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti”. “Per questo, – aggiunge– in via precauzionale, stiamo ritirando dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Non usate La lezione di " Povera Patria ": cosa c'è dietro Le parole usate da Battiato sono feroci: " Povera patria! Schiacciata dagli abusi del potere di gente infame, che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno; e tutto ...

Franco Battiato, le ultime foto sui social e la malattia misteriosa vissuta in silenzio. Il grande enigma del maestro I messaggi nascosti tra le righe dei testi, le parole usate con cura per diventare ancora più ... Franz Cattini, che aveva detto: "Non possiamo dire che stia male, quando lo sentiamo al telefono dice ...

