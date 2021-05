Non solo Mourinho: la Roma parla anche con Boniek! (Di martedì 18 maggio 2021) Mourinho studia l'organigramma della Roma e prosegue il casting per il collaboratore tecnico che lo affiancherà. Ma i Friedkin vogliono anche un'altra figura, un dirigente che possa gestire l'area ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 18 maggio 2021)studia l'organigramma dellae prosegue il casting per il collaboratore tecnico che lo affirà. Ma i Friedkin voglionoun'altra figura, un dirigente che possa gestire l'area ...

Advertising

borghi_claudio : A quanto pare si sono inventati l'abolizione del coprifuoco sì ma solo per le zone bianche... Fra breve saranno tu… - borghi_claudio : Se le decisioni sul vostro futuro invece di essere discusse in Parlamento, pubblicamente, vengono prese in CABINA D… - borghi_claudio : Non chiedetemi come la penso sulle riaperture e sul compromesso dell'abolizione del #coprifuoco solo nelle regioni… - massimosab : La correlazione esiste solo sui morti di Covid non sulle terapie geniche, non chiamiamoli per quello che non sono v… - Cristin14849886 : @_LeChat_Noir Sempre messo mascherine solo dove obbligata per entrare. Mai avuto problemi ad avvicinarmi alle perso… -