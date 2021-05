"Non ce la puoi fare". Dall'umiliazione al trionfo, Giulia Stabile confessa: la rivincita più dolce (Di martedì 18 maggio 2021) Adesso Giulia Stabile, la ballerina che ha trionfato all'ultima edizione di Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 -, racconta le emozioni dopo il talent. E svela qualcosa di nuovo ed inaspettato nel corso di un'intervista a Il Giornale. “Sognavo di diventare un'étoile, la prima ballerina di danza classica” premette nel colloquio. Poi però aggiunge cos'è andato storto: “Mi hanno bloccato, mi dicevano che non avevo le doti necessarie”, dice la ballerina che ad Amici ha trovato anche l'amore. Con Sangiovanni, anche lui finalista nel talent di Maria De Filippi, è stato un vero colpo di fulmine (che sicuramente ha fatto parlare più del solito). “Ha fatto a tutti da mamma”, racconta Giulia parlando di Maria De Filippi (il suo Amici ha chiuso con un botto di share, l'ennesimo record per Queen Maria). Ora, però, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Adesso, la ballerina che ha trionfato all'ultima edizione di Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 -, racconta le emozioni dopo il talent. E svela qualcosa di nuovo ed inaspettato nel corso di un'intervista a Il Giornale. “Sognavo di diventare un'étoile, la prima ballerina di danza classica” premette nel colloquio. Poi però aggiunge cos'è andato storto: “Mi hanno bloccato, mi dicevano che non avevo le doti necessarie”, dice la ballerina che ad Amici ha trovato anche l'amore. Con Sangiovanni, anche lui finalista nel talent di Maria De Filippi, è stato un vero colpo di fulmine (che sicuramente ha fatto parlare più del solito). “Ha fatto a tutti da mamma”, raccontaparlando di Maria De Filippi (il suo Amici ha chiuso con un botto di share, l'ennesimo record per Queen Maria). Ora, però, ...

Advertising

ZZiliani : Ormai è uno spasso, non c’è addetto ai lavori che non sappia come vanno le cose (giornalisti compresi, ma solo in c… - chetempochefa : 'Lo sai che tu da questa parte Non puoi giocare con la sorte? Lo sai che ti sei spinto troppo in fondo oltre l'oriz… - rubio_chef : “Senti @netanyahu ti do 735Mln di $ in armi letali con cui uccidere i palestinesi, però mi prometti che non le user… - SuccessoFrasi : Non puoi sconfiggere chi ti ha insegnato a giocare - lucia60061616 : RT @portamivialou: “lei non può darti della falsa ma tu puoi darle della stupida?” TOMMASOOO #isola #tommasozorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Non puoi Addio a Battiato, da Vasco Rossi a Emma Marrone: il cordoglio sui social. "Buon viaggio Maestro" ... più vicina all'oriente che non all'occidente. Ammirevole e commovente il suo concerto in Iraq, con ... "stai passando vicino a casa mia, se ti fermi puoi dormire qui". Arrivo a casa sua e mi mostra una ...

A Noto apre la mostra di Mauro Belletti, il "fotografo di Mina". Tra disegno, pittura e fotografia Ama la china ("tecnica infida: se sbagli non puoi correggere") e il disegno. I suoi lavori sono pervasi da linee sinuose, sottolineano la fisicità dei corpi dei soggetti ritratti e si reggono su un'...

Due esperti ti spiegano perché non puoi correre veloce come un ghepardo Wired.it Giovedì 20 maggio il webinar "Obiettivo Carbonio Zero" Clicca QUI per registrarti e partecipare al webinar giovedì 20 maggio dalle 11,30>> In questo webinar condotto sulla piattaforma Zoom, il WWF Italia presenterà il brief paper Am ...

... più vicina all'oriente cheall'occidente. Ammirevole e commovente il suo concerto in Iraq, con ... "stai passando vicino a casa mia, se ti fermidormire qui". Arrivo a casa sua e mi mostra una ...Ama la china ("tecnica infida: se sbaglicorreggere") e il disegno. I suoi lavori sono pervasi da linee sinuose, sottolineano la fisicità dei corpi dei soggetti ritratti e si reggono su un'...Clicca QUI per registrarti e partecipare al webinar giovedì 20 maggio dalle 11,30>> In questo webinar condotto sulla piattaforma Zoom, il WWF Italia presenterà il brief paper Am ...