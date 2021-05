(Di martedì 18 maggio 2021) Le agenzie di stampa hanno rilanciato recentemente i risultati di una ricerca del marzo scorso riguardante l’ipotesi che i soligeni del nuovo Coronavirus (le glicoproteine Spike S), siano sufficienti a provocare la malattia nota come-19. I teorici più apprezzati da negazionisti e No vax si erano già cimentati sui presunti effetti nocivi deidi nuova generazione che portano le nostre cellule a produrre la glicoproteina Spike per stimolare il Sistema immunitario, producendocorpi. E così, proprio questi teorici, hanno così usato il paper rilanciato dalle agenzie per sostenere che iprovocherebbero la malattia. Se volete recuperare gli articoli in cuivamo l’infondatezza di queste tesi potete recuperare le interviste al microbiologo Luca Fanasca ...

Advertising

infoitinterno : No, lo studio sui criceti non dimostra che i vaccini anti Covid provocano trombosi - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Lo studio randomizzato, condotto sui dati di oltre 200mila pazienti nel solo Regno Unito, è stato condotto dai ricercatori… - Yanos_Motaro : RT @bisagnino: Scioccante studio sui vaccini COVID dei 57 migliori scienziati e medici -

Ultime Notizie dalla rete : studio sui

Sky Tg24

Mi ha anche bloccatosocial perché le ho chiesto in prestito duemila euro quando non ho ... Le fa eco, Roberto Alessi, ospite in: ' Andrea, Lucrezia non ha nessun obbligo nei tuoi confronti. ...Corre nellodell'avvocato. Intendiamoci. L'avvocato che segnala una reazione avversa a ... Anchecasi seri, cioè sulle 223 segnalazioni di decesso dopo il vaccino, bisogna essere estremamente ...È il turno poi di Luca, per il quale sono scese due nuove ragazze La puntata di oggi (18 maggio 2021) di Uomini e donne riprende dal litigio tra Riccardo e Roberta, che discutono sulle parole proferit ...Ha partorito nello studio di un’ostetrica ma purtroppo il neonato è morto. E’ successo lo scorso sabato, in uno studio di un’ostetrica di Cuneo. Adesso la procura di Cuneo ha aperto un fascicolo per o ...