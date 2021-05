No, Cuadrado (Juventus) non ha sporcato con della schiuma l’arbitro Calvarese (Di martedì 18 maggio 2021) Il 16 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra il giocatore di calcio della Juventus Juan Cuadrado mentre si diverte a spruzzare in testa con una bomboletta di schiuma un arbitro. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Calvarese Cuadrado amici del cuore». Secondo l’autore del post, quindi, Cuadrado si starebbe divertendo insieme all’arbitro Gianpaolo Calvarese, finito al centro di polemiche per il suo arbitraggio – considerato dalla stampa ricco di «errori» – durante la partita Juventus-Inter del 15 maggio 2021 terminata 3 a 2 e centrale nella lotta alla qualifica in Champions League da parte del club bianco nero. Il contenuto ... Leggi su facta.news (Di martedì 18 maggio 2021) Il 16 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra il giocatore di calcioJuanmentre si diverte a spruzzare in testa con una bomboletta diun arbitro. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «amici del cuore». Secondo l’autore del post, quindi,si starebbe divertendo insieme alGianpaolo, finito al centro di polemiche per il suo arbitraggio – considerato dalla stampa ricco di «errori» – durante la partita-Inter del 15 maggio 2021 terminata 3 a 2 e centrale nella lotta alla qualifica in Champions League da parte del club bianco nero. Il contenuto ...

