No al Colle nel '22, Draghi vuole governare fino alla fine Salvini lavora alla rottura (non ora) per fermare Meloni (Di martedì 18 maggio 2021) Non c'è pace per la maggioranza ampia e di alto profilo voluta dal Presidente Sergio Mattarella. Ogni giorno, ormai, una lite tra la Lega e il Partito Democratico. E fonti di entrambi i partiti spiegano che "necessariamente sarà così fino alle elezioni comunali di ottobre". D'altronde la vera sfida nelle urne è tra Matteo Salvini, che ancora non ha candidati nelle... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 18 maggio 2021) Non c'è pace per la maggioranza ampia e di alto profilo voluta dal Presidente Sergio Mattarella. Ogni giorno, ormai, una lite tra la Lega e il Partito Democratico. E fonti di entrambi i partiti spiegano che "necessariamente sarà cosìalle elezioni comunali di ottobre". D'altronde la vera sfida nelle urne è tra Matteo, che ancora non ha candidati nelle... Segui su affaritaliani.it

Advertising

ilfoglio_it : Ora nel #governoDraghi si battibecca anche sul futuro di Draghi. Salvini lo vorrebbe al Quirinale per tornare al vo… - Profilo3Marco : RT @ilfoglio_it: Ora nel #governoDraghi si battibecca anche sul futuro di Draghi. Salvini lo vorrebbe al Quirinale per tornare al voto. Il… - Profilo3Marco : RT @ilfoglio_it: Pd e Fratelli d'Italia sono d'accordo su una cosa: sono entrambi convinti che Matteo Salvini punti alle elezioni nel 2022… - ilfoglio_it : Pd e Fratelli d'Italia sono d'accordo su una cosa: sono entrambi convinti che Matteo Salvini punti alle elezioni ne… - Mariari30057064 : RT @ilfoglio_it: Ora nel #governoDraghi si battibecca anche sul futuro di Draghi. Salvini lo vorrebbe al Quirinale per tornare al voto. Il… -