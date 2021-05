Nine Perfect Strangers: su Amazon Prime la nuova serie con Nicole Kidman (Di martedì 18 maggio 2021) A breve sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video arriverà “Nine Perfect Strangers”, serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Liane Moriarty, che vede come protagoniste Nicole Kidman e Melissa McCarthy. Una delle serie tv più attese dell’anno ha finalmente trovato il suo posto e così, dopo essere stata acquistata da Prime Video, “Nine Perfect Strangers” arriverà anche in Italia. Si tratta di una miniserie con Nicole Kidman e Melissa McCarthy Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 18 maggio 2021) A breve sulla piattaforma di streamingVideo arriverà “”,tv tratta dall’omonimo romanzo di Liane Moriarty, che vede come protagonisteKidman e Melissa McCarthy. Una delletv più attese dell’anno ha finalmente trovato il suo posto e così, dopo essere stata acquistata daVideo, “” arriverà anche in Italia. Si tratta di una miniconKidman e Melissa McCarthy Articolo completo: dal blog SoloDonna

