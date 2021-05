Nine Perfect Strangers: la serie con Nicole Kidman sarà distribuita da Amazon Prime Video (Di martedì 18 maggio 2021) Amazon distribuirà a livello globale l'attesa serie Hulu Nine Perfect Strangers, con Nicole Kidman, Luke Evans e Melissa McCarthy. Amazon ha acquisito i diritti globali della serie Hulu con Nicole Kidman e Melissa McCarthy Nine Perfect Strangers, basata sull'omonimo romanzo dell'autrice di Big Little Lies Liane Moriarty. Amazon Prime Video distribuirà in streaming la miniserie in otto parti al di fuori degli Stati Uniti e della Cina, portando agli abbonati la storia di nove cittadini stressati che cercano guarigione e trasformazione in un resort gestito da Masha (Nicole ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 maggio 2021)distribuirà a livello globale l'attesaHulu, con, Luke Evans e Melissa McCarthy.ha acquisito i diritti globali dellaHulu cone Melissa McCarthy, basata sull'omonimo romanzo dell'autrice di Big Little Lies Liane Moriarty.distribuirà in streaming la miniin otto parti al di fuori degli Stati Uniti e della Cina, portando agli abbonati la storia di nove cittadini stressati che cercano guarigione e trasformazione in un resort gestito da Masha (...

