Niente scaramanzia | il Napoli si prepara già il regalo Champions

Il Napoli domenica sera, battendo il Verona al Maradona, può festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League dopo un anno d'assenza. Non si sa ancora chi sarà l'allenatore ma il Napoli inizia a sviluppare la programmazione per il proprio futuro che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere senza Gattuso in panchina. Il club di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

