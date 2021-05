Nicola Savino lo vediamo sempre alle ‘Iene’ Ma avete mai visto la moglie? Anche lei lavora in TV

(Di martedì 18 maggio 2021) Tutti conosciamo, presentatore de Le Iene, ma non solo. Negli anni è statoregista e autore televisivo di programmi come Zelig Circus e Festivalbar. Tuttavia la sua carriera inizia alla radio, una grande passione che ancora oggi fa parte della sua vita. Proprio a Radio deejayha incontrato la sua anima gemella, laManuela. Manuela e l’incontro a Radio Deejay Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@nicosavi)e Manuela si sono conosciuti negli studi di Radio Deejay, durante l’stimento di un set fotografico. La donna, infatti, è una costumista e stylist di professione espesso, ...

Advertising

nonlosaai : Adesso c’è Nicola Savino con Lundini con il Dopo #Eurovision vero? ?? #escita - zazoomblog : Tutto su Nicola Savino: la vita privata la carriera e le curiosità. Chi è il conduttore delle Iene - #Tutto… - Sarx88 : Ma quanto è fortunato Nicola Savino? Che invidia #LeIene - vincenzocerta : @FabioCasalucci @Nino_TheBest @mirkonicolino Aspetta Linus è juventino lo so bene perché lo ascolto tutti i giorni,… - blindingswan : ogni volta che penso al fatto che la figlia di nicola savino sia nello stan twt mE LA FACCIO ADDOSSO VI SCONGIURO C… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Savino

Thesocialpost.it

... 'Ci tengo tantissimo al servizio di stasera' Un nuova puntata de Le Iene andrà in onda questa sera a partire dalle 21.25 circa su Italia1, la trasmissione come sempre sarà condotta da...Le Iene,svela una sua passione e ammette: 'E' pericoloso ascoltare musica' Una nuova puntata de Le Iene stasera è pronta a tenere compagnia ai telespettatori di Italia 1. Scherzi, inchieste e ...Marco Masini, da Iena a vittima di uno scherzo de Le Iene. Il programma è andato in onda stasera su Italia 1, martedì 18 maggio ...La conduttrice dell'iconica trasmissione di Italia 1 ha sfoggiato un look che non è passato inosservato per la puntata del 18 maggio 2021!