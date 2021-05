Nicola | “Salvezza meritata Siamo contenti | ma potevamo arrivarci prima”

Advertising

pulici73 : RT @supermik14: @DavideNicolaOff Grazie di ? Mister! Senza di te non sarebbe stato possibile. Tutto il popolo granata ti sarà sempre grato… - pulici73 : RT @Andre_Dalma: La classifica da quando è arrivato #Nicola vede il Toro all'undicesimo posto. Può piacere o no, ma c'è tanto di lui in que… - effe1312 : Nicola: “Chi conosce l’ambiente sa quanto la salvezza fosse complicata” #FVCG - LaStampa : Il Toro resta in A, Nicola: “E’ stata la salvezza più complicata della mia carriera” - 1900_since : #Lazio #Torino, #Nicola a fine gara: 'La Lazio ha giocato con la morte,salvezza merita perciò' -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Salvezza

Ai microfoni di Sky Sport mister Davideha commentato il salvifico pareggio con la Lazio : " Sicuramente è stata lapiù complicata per tante dinamiche e chi conosce questo ambiente lo ...Commenta per primo Il tecnico del Torino Davideha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio che è valso la: 'Questa è stata lapiù complicata per tante dinamiche. Chi conosce questo ambiente lo sa ...Quel punto di cui aveva bisogno per l’aritmetica salvezza il Torino se l’è guadagnato con una partita di grande sofferenza e sacrificio in casa della Lazio. Belotti e compagni restano in A e, con 4 pu ...Quel punto di cui aveva bisogno per l’aritmetica salvezza il Torino se l’è guadagnato con una partita di grande sofferenza e sacrificio in casa della Lazio. Belotti e compagni restano in A e, con 4 pu ...