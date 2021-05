Nicola Maturo: «Ricoveriamo anziani che non hanno voluto vaccinarsi» (Di martedì 18 maggio 2021) Repubblica Napoli ha intervistato il primario del pronto soccorso dell’Ospedale Cotugno Nicola Maturo, che si dice tutt’altro che sereno della situazione in attesa di capire se, le due settimane di zona gialla, significheranno un nuovo aumento dei contagi. «Lo so che la parola d’ordine adesso è riapertura, ma l’emergenza è tutt’altro che finita Dico solo che il Giappone è alla quarta ondata…». Nonostante il calo dei contagi e dei ricoveri dunque la situazione è tutt’altro che risolta considerando che il virus circola ancora e soprattutto nelle scuole e tra coloro che non si sono vaccinati. «Molti dei ricoveri che stiamo facendo in questi giorni riguardano persone che per motivi di età o altri fattori avevano diritto alla vaccinazione ma non si sono vaccinati: hanno deciso di dire no al vaccino. Per quale motivo non lo so e mi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021) Repubblica Napoli ha intervistato il primario del pronto soccorso dell’Ospedale Cotugno, che si dice tutt’altro che sereno della situazione in attesa di capire se, le due settimane di zona gialla, significheranno un nuovo aumento dei contagi. «Lo so che la parola d’ordine adesso è riapertura, ma l’emergenza è tutt’altro che finita Dico solo che il Giappone è alla quarta ondata…». Nonostante il calo dei contagi e dei ricoveri dunque la situazione è tutt’altro che risolta considerando che il virus circola ancora e soprattutto nelle scuole e tra coloro che non si sono vaccinati. «Molti dei ricoveri che stiamo facendo in questi giorni riguardano persone che per motivi di età o altri fattori avevano diritto alla vaccinazione ma non si sono vaccinati:deciso di dire no al vaccino. Per quale motivo non lo so e mi ...

