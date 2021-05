New York City Pride vietata alla polizia (Di martedì 18 maggio 2021) Gli organizzatori New York City Pride hanno detto che vieteranno alla polizia e ad altro personale delle forze dell’ordine di marciare nella loro parata annuale almeno fino al 2025. Inoltre cercheranno anche di mantenere gli ufficiali in servizio a un isolato dalla celebrazione delle persone e della storia LGBTQ. Le forze dell’ordine LGBTQ hanno definito Leggi su periodicodaily (Di martedì 18 maggio 2021) Gli organizzatori Newhanno detto che vieterannoe ad altro personale delle forze dell’ordine di marciare nella loro parata annuale almeno fino al 2025. Inoltre cercheranno anche di mantenere gli ufficiali in servizio a un isolato dcelebrazione delle persone e della storia LGBTQ. Le forze dell’ordine LGBTQ hanno definito

