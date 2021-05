Nessuno parla del passaggio di ruolo. Lettera (Di martedì 18 maggio 2021) Inviata da Stefania Conte - Carissima redazione, Mi perdonerai se continuo ad inondarti di lettere ma è l unico modo per fare ascoltare la voce di chi come me aspetta delle risposte. L'anno scorso, a luglio molti docenti di ruolo hanno pagato una tassa di 15 euro, per partecipare ad un concorso straordinario abilitante. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 maggio 2021) Inviata da Stefania Conte - Carissima redazione, Mi perdonerai se continuo ad inondarti di lettere ma è l unico modo per fare ascoltare la voce di chi come me aspetta delle risposte. L'anno scorso, a luglio molti docenti dihanno pagato una tassa di 15 euro, per partecipare ad un concorso straordinario abilitante. L'articolo .

