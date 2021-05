Nessuna regione cambierà colore prima del 7 giugno | Calabria e Sicilia in giallo almeno per un altro mese

Advertising

angheran70 : RT @paolacars: Il tasso di positività scende all'1,7% ed è il più basso da quando sono stati introdotti i test rapidi nel calcolo. Nessuna… - GenovaOnline : Cantieri estivi sulle autostrade, incontro in Regione. Ancora nessuna certezza sulla sospensione dei lavori… - AlbertoFavilla : @myrtamerlino stiamo esagerando e perdiamo il buon senso. La circolare della regione Lazio sul genere umano penso c… - Profilo3Marco : RT @paolacars: Il tasso di positività scende all'1,7% ed è il più basso da quando sono stati introdotti i test rapidi nel calcolo. Nessuna… - VicentePugliaAr : RT @paolacars: Il tasso di positività scende all'1,7% ed è il più basso da quando sono stati introdotti i test rapidi nel calcolo. Nessuna… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna regione

Agenzia ANSA

Stando alle norme in vigore, per , prima del 7 giugnopotr andarci: il primo monitoraggio nel quale tre regioni - Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna - hanno dati da bianca quello del 14 ...vittima da Covid 19 è stata registrata in Calabria nelle ultime 24 ore. Non succedeva dal 19 ... Nellale dosi sono state somministrate finora a 145.937 over 80, 265.367 soggetti fragili ...Appaiono i primi segnali di disgelo dopo uno scontro sulla scelta delle candidature tra il geologo cosentino e il sindaco di Napoli ..."Il sindaco Orlando vuole aumentare la Tari così pagheranno i palermitani il conto delle sue inadempienze nella gestione dei rifiuti e per farlo chiede la complicità del Consiglio comunale. E' una ric ...