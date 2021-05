"Nessun passo indietro sulla Bonafede". Sulla riforma della giustizia il M5s si mette contro il governo (Di martedì 18 maggio 2021) In questi giorni si parla di riforma della giustizia. La riforma è uno degli impegni che l’Italia si è presa con l’Unione europea per ottenere i circa 200 miliardi di euro di finanziamenti del Recovery fund. L’obiettivo è approvare prima dell'autunno tre leggi delega per la riforma del processo civile, penale e del Consiglio superiore della magistratura. Bisognerà quindi anche mettere mano alla legge che porta il nome dell'ex ministro grillino Alfonso Bonafede, probabilmente tornando a quella dell’ex Guardasigilli Andrea Orlando. Domenica, Giuseppe Conte ha incontrato Bonafede e i deputati della commissione per raccogliere le loro critiche e l'allarme sulle modifiche in arrivo. Per il M5s quello della ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) In questi giorni si parla di. Laè uno degli impegni che l’Italia si è presa con l’Unione europea per ottenere i circa 200 miliardi di euro di finanziamenti del Recovery fund. L’obiettivo è approvare prima dell'autunno tre leggi delega per ladel processo civile, penale e del Consiglio superioremagistratura. Bisognerà quindi anchere mano alla legge che porta il nome dell'ex ministro grillino Alfonso, probabilmente tornando a quella dell’ex Guardasigilli Andrea Orlando. Domenica, Giuseppe Conte ha incontratoe i deputaticommissione per raccogliere le loro critiche e l'allarme sulle modifiche in arrivo. Per il M5s quello...

Advertising

pdnetwork : Approvare subito il #DdlZan in Senato. È questo, per noi, l’unico modo concreto di celebrare la Giornata internazio… - CarloCalenda : In piazza con la comunità ebraica romana a sostegno della pace in Medio Oriente. Il primo passo verso una soluzione… - FratellidItalia : ?? Anche sull'immigrazione, nessun cambio di passo. L'unica soluzione è il #BloccoNavale - ilfoglio_it : VIDEO - 'Nessun passo indietro sulla Bonafede'. Sulla riforma della giustizia il M5s si mette contro il governo. Pa… - ottopagine : Autismo, Zinzi: 'Su Aba nessun passo indietro' #Caserta -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun passo L'arcivescovo Massara apre le celebrazioni per il patrono. Camerino rinasce dalle macerie del sisma Come ci ricorda Papa Francesco , il cristiano corre per 'andare al passo' con le persone che hanno ... È la corsa non di chi ha mille certezze e nessun dubbio. Ma di chi ha il desiderio di comprendere ...

Umberto Tozzi a Bellaria Igea Marina il 5 giugno ... dopo questi lunghi mesi in cui il mondo intero è rimasto sospeso, un piccolo passo per far ... dimenticati e senza nessun sostegno economico. Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un Palco e ...

FOTO. Ddl Zan, ''Nessun passo indietro'' a Trento in centinaia in piazza: ''Messaggio di civiltà, basta violenza e discriminazione'' il Dolomiti Tragedia sfiorata nel rally: incidente horror, auto impazzita e spettatori salvi per miracolo Un brutto incidente di gara stava per trasformarsi in una tragedia. Durante un rally in Russia gli spettatori si sono salvati per miracolo dopo che l’auto impazzita ha cominciato a rotolare passando a ...

Franco Battiato: la rivoluzione in musica Nessuno come lui ha contaminato i generi mettendo in connessione l'alto con il basso, il sacro con il profano, il pop con la pura sperimentazione. Sempre un passo avanti o uno indietro, ma mai banale ...

Come ci ricorda Papa Francesco , il cristiano corre per 'andare al' con le persone che hanno ... È la corsa non di chi ha mille certezze edubbio. Ma di chi ha il desiderio di comprendere ...... dopo questi lunghi mesi in cui il mondo intero è rimasto sospeso, un piccoloper far ... dimenticati e senzasostegno economico. Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un Palco e ...Un brutto incidente di gara stava per trasformarsi in una tragedia. Durante un rally in Russia gli spettatori si sono salvati per miracolo dopo che l’auto impazzita ha cominciato a rotolare passando a ...Nessuno come lui ha contaminato i generi mettendo in connessione l'alto con il basso, il sacro con il profano, il pop con la pura sperimentazione. Sempre un passo avanti o uno indietro, ma mai banale ...