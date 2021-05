Neonato muore dopo il parto nello studio di un' ostetrica a Cuneo

Advertising

RistagnoAnna : RT @fanpage: Una tragedia devastante, la Procura ha aperto un'inchiesta - UnioneSarda : #Cuneo, neonato muore dopo il parto nello studio di un’ostetrica - rep_torino : Neonato muore dopo il parto in uno studio di ostetrica a Cuneo [aggiornamento delle 19:50] - repubblica : Neonato muore dopo il parto in uno studio di ostetrica a Cuneo - fanpage : Una tragedia devastante, la Procura ha aperto un'inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : Neonato muore

TGCOM

Un parto nello studio di un ostetrica di Cuneo finito in tragedia con la morte del. La donna, residente in Liguria, dopo il parto stata portata al pronto soccorso dell ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, ma avrebbe firmato per le dimissioni nonostante il parere contrario ...commenta Unè morto a Cuneo subito dopo il parto, avvenuto nello studio di un'ostetrica. La donna, residente in Liguria, dopo il parto è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Cuneo,...La Procura di Cuneo ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di omicidio colposo dopo che un neonato è morto subito dopo il parto, ...Tragedia in Piemonte. Un parto nello studio di un'ostetrica di Cuneo è finito in tragedia con la morte del neonato. La donna, residente in Liguria, dopo il parto è stata portata ...