Nella foto era una bellissima bimba, adesso è una delle vip più famose in Italia. La riconosci? Ha gli stessi capelli di quando era bambina, anche se il sorriso timido è ormai svanito, coperto da quella sicurezza acquisita nel corso degli anni. Oggi sale sui più importanti palcoscenici, dove stupisce il pubblico con il suo talento. Nel 2010 intraprende la sua carriera canora, anche se il primo vero album è stato pubblicato nel 2014, riscuotendo grande successo. Ma chi è la bambina Nella fotografia? Lo scatto riprende la bambina durante il periodo natalizio, vicino all'albero addobbato a festa. Vestita a tema anche lei indossa un completino rosso e un cappello in tinta. Nata a Caltagirone, in provincia di Catania, Claudia Lagona, alias Levante, si è stanziata a Torino dove ha firmato il suo primo contratto con un'etichetta discografica. I produttori hanno notato fin da subito il suo talento, tanto che ha scalato le principali ...

Cruciani difende Calvarese, che lite con Bruno e Auriemma Nella trasmissione di Italia1 condotta da Piero Chiambretti se ne sono dette di tutti i colori ... Serie A, Juventus - Inter 3 - 2: le foto

E' morto Franco Battiato. I mille volti del grande musicista morto all'alba di oggi nella sua casa di Milo in provincia di Catania Franco Battiato . Il cantautore catanese aveva 76 anni compiuti lo scorso 23 marzo, ed era malato da tempo . Il primo a dare la notizis è stato con un ...

Wojtyla, la mano armata di Agca nella foto Adnkronos che fece il giro del mondo - Lo speciale Adnkronos Ariana Grande sposa in casa con il fidanzato agente immobiliare - Foto La pop star americana Ariana Grande ha sposato il fidanzato, agente immobiliare di lusso, Dalton Gomez nella sua casa di Los Angeles domenica scorsa, secondo quanto riportato oggi dai media statuniten ...

Addio Franco Battiato. Foto archivio Pizzi Si è spento questa mattina nella sua residenza Franco Battiato. Aveva 76 anni, era malato da tempo. Lo rende noto la famiglia. I funerali avverranno in forma privata. “Ci la lasciato un Maestro. Uno d ...

