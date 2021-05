Negli hotel di Venezia si potranno fare i tamponi Covid in camera (Di martedì 18 maggio 2021) AGI - tamponi in camera per una ripartenza in sicurezza: è l'iniziativa promossa della Sezione Turismo di Confindustria Venezia e rivolta agli hotel associati del centro storico della città lagunare, dove gli spostamenti risultano più complessi rispetto alla terraferma. Le strutture alberghiere offriranno ai propri ospiti la possibilità di effettuare uno screening a domicilio per poter viaggiare, soggiornare e partecipare ad eventi congressuali riducendo al minimo il rischio del contagio. Il servizio sarà attivo tutti i giorni su prenotazione e permetterà ai clienti di scegliere tra test rapido e molecolare, la data e l'ora in cui sottoporsi al tampone. Consentirà, inoltre, di ricevere il referto entro 24 o 48 ore, in base all'offerta selezionata. “In questa fase di graduale ripartenza del settore ... Leggi su agi (Di martedì 18 maggio 2021) AGI -inper una ripartenza in sicurezza: è l'iniziativa promossa della Sezione Turismo di Confindustriae rivolta agliassociati del centro storico della città lagunare, dove gli spostamenti risultano più complessi rispetto alla terraferma. Le strutture alberghiere offriranno ai propri ospiti la possibilità di effettuare uno screening a domicilio per poter viaggiare, soggiornare e partecipare ad eventi congressuali riducendo al minimo il rischio del contagio. Il servizio sarà attivo tutti i giorni su prenotazione e permetterà ai clienti di scegliere tra test rapido e molecolare, la data e l'ora in cui sottoporsi al tampone. Consentirà, inoltre, di ricevere il referto entro 24 o 48 ore, in base all'offerta selezionata. “In questa fase di graduale ripartenza del settore ...

