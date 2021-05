Nazionale, i pre-convocati di Mancini per l’Europeo: 4 calciatori della Juventus (Di martedì 18 maggio 2021) Nazionale – Si avvicinano gli Europei. Un appuntamento imperdibile al quale ovviamente tutti i calciatori italiani aspirano. Mancini, ct fresco di rinnovo, ha già le idee chiare, deve solo scremare ancor di più il gruppo portando ai 26 che giocheranno poi il torneo. Nel frattempo ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole contro San Marino che si giocherà a Cagliari il 28 maggio. Ultime prove prima delle scelte definitive che dovranno essere effettuate entro il primo giugno. Nazionale, tutti i 33 pre-convocati Sono quattro gli elementi bianconeri che, come detto, parteciperaranno a queste due amichevoli e dunque hanno ottime chance di essere convocati. Sono Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi. Ecco l’elenco completo del ct Mancini. Leggi ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 18 maggio 2021)– Si avvicinano gli Europei. Un appuntamento imperdibile al quale ovviamente tutti iitaliani aspirano., ct fresco di rinnovo, ha già le idee chiare, deve solo scremare ancor di più il gruppo portando ai 26 che giocheranno poi il torneo. Nel frattempo ha diramato la lista deiper l’amichevole contro San Marino che si giocherà a Cagliari il 28 maggio. Ultime prove prima delle scelte definitive che dovranno essere effettuate entro il primo giugno., tutti i 33 pre-Sono quattro gli elementi bianconeri che, come detto, parteciperaranno a queste due amichevoli e dunque hanno ottime chance di essere. Sono Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi. Ecco l’elenco completo del ct. Leggi ...

Advertising

forumJuventus : ?? Europei, gli Azzurri preconvocati ? Ci sono Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi ?? - Dalla_SerieA : Italia, i pre-convocati per l’Europeo: ecco i giallorossi in lista - - yoshi5477 : RT @forumJuventus: ?? Europei, gli Azzurri preconvocati ? Ci sono Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi ?? - infoitsport : Nazionale | 33 convocati per test pre-Europei con San Marino - infoitsport : Nazionale | 33 convocati per il raduno pre Europeo | la novità è Raspadori -