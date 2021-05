Nazionale: 33 convocati (anche Biraghi e Castrovilli) dal ct Mancini. Che è stato confermato fino al 2026 (Di martedì 18 maggio 2021) Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, confemato alla guida della Nazionale azzurra fino al 2026, ha convocato 33 calciatori per l'ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per l'Europeo, il 28 maggio prossimo alla Sardegna Arena di Cagliari contro San Marino. Tra i giocatori che dal 24 maggio ci sono i viola Biraghi e Castrovilli e anche Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 maggio 2021) Il ct della, Roberto, confemato alla guida dellaazzurraal, ha convocato 33 calciatori per l'ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per l'Europeo, il 28 maggio prossimo alla Sardegna Arena di Cagliari contro San Marino. Tra i giocatori che dal 24 maggio ci sono i violaGiacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo L'articolo proviene da Firenze Post.

