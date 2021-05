Nati a pochi minuti di distanza, due gemelli indiani di 24 anni muoiono di Covid a poche ore l’uno dall’altro (Di martedì 18 maggio 2021) Nati a tre minuti di distanza, due gemelli indiani muoiono di Covid Nati a tre minuti di distanza, due gemelli di 24 anni muoiono di Covid a poche ore l’uno dall’altro: la tragedia si è consumata in India lo scorso 13 marzo. La notizia, che in breve tempo ha fatto il giro del mondo, ha sconvolto l’India, alle prese con una nuova e violentissima ondata di Covid che solo nelle ultime 24 ore ha provocato la cifra record di 4.329 decessi. Tutto ha avuto inizio il 23 aprile scorso, quando i gemelli, Joefred e Ralphred Varghese Gregory, hanno iniziato ad avere la febbre. ... Leggi su tpi (Di martedì 18 maggio 2021)a tredi, duedia tredi, duedi 24diore: la tragedia si è consumata in India lo scorso 13 marzo. La notizia, che in breve tempo ha fatto il giro del mondo, ha sconvolto l’India, alle prese con una nuova e violentissima ondata diche solo nelle ultime 24 ore ha provocato la cifra record di 4.329 decessi. Tutto ha avuto inizio il 23 aprile scorso, quando i, Joefred e Ralphred Varghese Gregory, hanno iniziato ad avere la febbre. ...

