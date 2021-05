Nasce il progetto “Serie A Ambassadors”: il comunicato della Lega (Di martedì 18 maggio 2021) La Lega Serie A ha annunciato la nascita del progetto “Serie A Ambassadors”: il comunicato della Lega La Lega Serie A ha annunciato la creazione dei “Serie A Ambassadors”, un team di campioni che hanno reso grande la Serie A e che rappresenteranno il calcio italiano negli eventi organizzati dalla Lega Serie A. I membri a far parte di questo progetto saranno: Vincent Candela, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta. Gli Ambassadors saranno impegnati in primo luogo in progetti di responsabilità sociale, portando la propria ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) LaA ha annunciato la nascita del”: ilLaA ha annunciato la creazione dei “”, un team di campioni che hanno reso grande laA e che rappresenteranno il calcio italiano negli eventi organizzati dallaA. I membri a far parte di questosaranno: Vincent Candela, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta. Glisaranno impegnati in primo luogo in progetti di responsabilità sociale, portando la propria ...

